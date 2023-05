“In queste ore stiamo seguendo angosciati quanto sta accadendo in Emilia Romagna. Il mio ringraziamento va ai gruppi della protezione civile della provincia di Cremona, alle O.D.V della Provincia di Cremona e alla Protezione Civile Alpini dell’ANA sezione Cremona-Mantova reparto idrogeologico, appartenente alla colonna mobile nazionale di cui sono orgogliosamente membro”. Inizia così il messaggio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura che ha manifestato la propria gratitudine per il servizio svolto dai cremonesi nelle zone colpite dal maltempo.

“Anche in questa triste occasione – ha detto ancora Ventura – queste incredibili persone hanno mostrato la loro tenacia, il loro coraggio e il loro valore.Il mio pensiero va inoltre alle popolazioni colpite, a coloro che sono mancati a causa di questa tragica inondazione e a chi in poche ore si è trovato senza più una casa in cui vivere. Le immagini della distruzione causata dall’acqua delle piogge straordinarie di questi giorni credo abbiamo colpito tutti nel profondo, imponendo anche una seria riflessione sulle risposte e sulle azioni da intraprendere soprattutto a chi, come me, ricopre incarichi decisionali”.

Il consigliere quindi ha concludo: “Credo soprattutto nella forza della popolazione della Romagna che tante volte si è già alzata a seguito delle calamità naturali che hanno colpito quella meravigliosa zona. Un popolo tenace aiutato anche da donne e uomini straordinari che si sono mobilitati un istante dopo avere saputo della calamità accaduta. Dunque, il mio pensiero e il mio ringraziamento va a questi volontari straordinari, in particolare, vorrei ringraziare le cremonesi e i cremonesi che si sono partiti per quelle zona a dare un aiuto concreto affinché i romagnoli potessero sin da subito iniziare ricostruire e ripartire”.

