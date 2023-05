Si è conclusa oggi, domenica 21 maggio, a CremonaFiere la seconda edizione di Japan Show la kermesse interamente dedicata alla cultura Giapponese e Italian Koi Expo – Campionato Internazionale di carpe giapponesi.

Grande partecipazione da parte del pubblico, secondo quanto riferiscono gli organizzatori, ai numerosi eventi e incontri che si sono alternati nel week end dai workshop di Origami organizzati dall’Associazione Fujikai, ai mini corsi di lingua giapponese della scuola Kotodama; dai workshop di Sashiko, il ricamo o cucitura tradizionale giapponese utilizzato per il rinforzo decorativo di tessuti e indumenti, organizzati da Tozai, alla conferenza sul Kintsugi, la più antica forma di restauro conservativo giapponese.

Oltre a numerose presentazioni libri, dimostrazioni di Arti Marziali come Judo, Aikido, Kenjutsu, Kendo, Kata con Maestri e allievi di numerose scuole e Dojo come il Kodokan di Cremona; il Clan Bushido di Brescia; l’Accademia Okugi Bugei Italia; l’Aikido Budo Brescia; l’Associazione Shinbu Kai e L’Associazione Mu Mun Kwan.

Si è poi svolta anche la premiazione del Koi Show il Campionato internazionale di carpe giapponesi cuore pulsante di Italian Koi Expo, con 37 vasche gara e oltre 160 esemplari iscritti da tutta Europa.

L’Italian Koi Expo ha visto sfidarsi carpe di 16 varietà: Kohaku, Sanke, Showa, Bekko, Utsuri, Asagi, Sushui, Koromo, Goshiki, Kawarigoi, Hikarimuji, Hikarimoyo, Hikari-Utsuri, Tancho, Ginrin, Doitsu. A valutarle sono statei giudici ZNA di fama internazionale: Rudi Van Den Broeck (Belgio), Ronald Stam (Olanda), Niko Bellens (Belgio) e Ruud Besems (Olanda). decretando i vincitori.

Premio di categoria per la prima e seconda classificata di ognuna delle sette classi di lunghezza e delle sedici categorie ammesse, premi speciali “Best in Variety” assegnati alla koi più bella di ogni varietà e premi Champion: Baby, Young, Adult, Mature, Supreme, Grand e Jumbo Champion.

“Questo evento è nato lo scorso anno durante le fasi conclusive della chiusura imposta dall’emergenza sanitaria – dichiara il Presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni. – Insieme a IKA abbiamo voluto proporre un appuntamento nuovo e innovativo in linea con il Piano di Sviluppo di Cremonafiere che vede l’inserimento nel nostro calendario di nuovi eventi, ma anche la collaborazione con le realtà dei settori che rappresentiamo. Quest’ultimo aspetto è alla base dello sviluppo degli eventi fieristici e quello che abbiamo visto in questi giorni conferma che siamo sulla strada giusta per tornare ai livelli pre-pandemia”

“Sono felice di aver ritrovato l’appoggio e l’entusiasmo di una grande squadra per riportare un evento così importante in Italia – spiega Sebastiano Adami, Presidente di IKA (Italian Koi Association). – Ringrazio CremonaFiere per la fiducia e la preziosa collaborazione. Il lavoro di squadra è un valore aggiunto nella realizzazione di una Manifestazione della portata di Italian Koi Expo”.

L’appuntamento è fissato a maggio 2024 con la prossima edizione di Italian Koi Expo e Japan Show. L’evento è organizzato CremonaFiere, e IKA (Italian Koi Association).

