Anziana investita, oggi pomeriggio verso le 18 in via Giordano. Ad essere rimasta ferita è stata una 85enne che è stata urtata da un’auto. Subito soccorsa dal personale del 118, la donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo, anche in considerazione dell’età. Sul posto gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi e della dinamica.

