Nella tarda mattinata di lunedì 22 maggio, nella sede di la Fondazione Opera Pia SS. Redentore Onlus, la Pro Loco di Castelverde, guidata dal presidente Giuseppe Scalisi, ha consegnato al Presidente, don Claudio Rasoli, e al direttore generale Fabio Bertusi, una donazione di 1.500 euro dopo la bella esperienza della Festa del Volontariato che si è tenuta sabato 6 e domenica 7 Maggio proprio nel parco dell’Opera Pia.

La “due-giorni” è stata promossa da tutte le Associazioni del paese (Pro Loco, Avis, Aido, San Vincenzo, Auser) con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Alla consegna erano presenti per la Pro Loco, oltra al presidente Scalisi, i signori Renato Bodini e Giancarlo Guindani.

“Il nostro sodalizio – spiega Scalisi – ha partecipato con grande piacere, insieme ad altre Associazioni del territorio, alla Festa del Volontariato che ha animato per due giorni gli spazi interni alla Fondazione, curando in modo particolare il momento del pranzo insieme di domenica.

Condividendo le finalità e l’opera della Fondazione Redentore, realtà consolidata e vanto del nostro territorio, ed il bisogno di costanti risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività, il nostro Consiglio, in sua recente riunione, ha deliberato all’unanimità di devolvere a favore della Fondazione 1.500 euro”.

“Siamo molto grati alla Pro Loco – commenta il presidente don Rasoli – per questa generosa donazione che dice la grande sensibilità di questa Associazione verso una istituzione che da oltre 120 anni è al servizio dei più fragili. Vorremmo anche ringraziare i tanti volontari della Pro Loco che domenica 7 maggio hanno preparato un delizioso pranzo per circa 350 persone. Uno sforzo davvero immane ma che è stato ripagato dalla piena soddisfazione di tutti gli intervenuti sia per il cibo sia per l’organizzazione. I primi ad essere contenti sono stati gli Ospiti della RSA e della RSD che per una volta hanno potuto mangiare all’aria aperta in mezzo a tante persone amiche, sentendosi pienamente inseriti nel contesto sociale del paese”.

La Pro Loco di Castelverde, pur essendo una realtà nata da pochi anni, si è già affermata con tante e partecipate iniziative che da una parte mirano a valorizzare le ricchezze del territorio e dall’altra a cementare sempre di più i rapporti tra le persone, soprattutto in questo periodo post pandemico dove la voglia di uscire e di ritrovarsi è grande.

Proprio nei prossimi giorni è in programma la “Pedalata di Primavera” una biciclettata sulle ciclabili del Comune di Castelverde aperta a tutti fino ad un massimo di 100 partecipanti. L’appuntamento per gli iscritti è per domenica 28 Maggio, alle ore 15.30, presso il parco San Giovanni Paolo II a Castelverde. Sarà previsto anche un punto di ristoro al parco di Costa S. Abramo.

La collaborazione tra Pro Loco e Fondazione prosegue con determinazione: nel pomeriggio di sabato 17 Giugno è in programma la seconda edizione della “Color Run” che avrà inizio e terminerà nel parco dell’Opera Pia. “L’anno scorso questa iniziativa così particolare – ricorda don Rasoli – è stata molto apprezzata dai nostri Ospiti che dalle terrazze della RSA hanno potuto assistere alla conclusione della corsa e al lancio finale dei colori.

Come sempre i nostri nonni hanno goduto dell’entusiasmo e dalla voglia di vivere di tanti bambini che con le loro famiglie hanno partecipato a questa simpatica camminata. Ci auguriamo che quest’anno i partecipanti siano ancora più numerosi e con tanta voglia di condividere la gioia dello stare insieme con i nostri Ospiti”.

