Folla di cremonesi nella chiesa di Santa Rita lunedì mattina: la celebrazione delle 9 è stata presieduta dal vescovo emerito Lafranconi che ha benedetto le rose classiche della festa della santa. Fino a martedì 23 maggio, nel cortile della chiesa è allestito il consueto spazio per la benedizione e la vendita delle rose e degli oggetti. Un rito che ricorda un particolare episodio della santa. Si dice che, sul letto di morte, Santa Rita abbia chiesto una rosa del giardino dei suoi genitori. Le rose benedette sono segno di speranza, consolazione, fortezza, salute, perdono, gioia e pace nell’imitazione di santa Rita. La festa è anche l’occasione per festeggiare l’associazione “Amici di Santa Rita” (è la nuova denominazione della Pia Unione), trasformata alla fine dello scorso anno in Ente del Terzo Settore per adeguamento alla nuova normativa. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità rivolte alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, commissionando direttamente o finanziando interventi riguardanti la chiesa delle Ss. Margherita e Pelagia, e il complesso collegato. fb

