Piantedosi “Un anno importante per la lotta alla mafia”

“Una celebrazione importante. Sono grato di essere qui da ministro dell’Interno, in un anno importante per la lotta alla mafia. Anche oggi c’è stata un’importante operazione che segna e insegna che, anche se la mafia ancora non è stata sconfitta, lo Stato c’è e farà tutti i percorsi che gli sono possibili”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine della cerimonia di commemorazione in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. xd6/vbo/gtr

© Riproduzione riservata