Il fiume Po ha toccato, all’idrometro di Cremona, il livello più alto di -1,36 metri sotto lo zero idrometrico, con un rialzo complessivo di 5 metri in 3 giorni (il 20 maggio era -6,33). Ora che l’ondata di piena è è passata, fortunatamente senza creare problemi, il fiume ha ricominciato a scendere. A differenza del Piemonte, dove il fiume ha esondato, in territorio cremonese quindi la situazione è rimasta sempre sotto controllo.

Sembra però che i problemi non siano finiti: soprattutto nella zona piemontese, ma anche in Lombardia, sono previste nuove precipitazioni, già dal tardo pomeriggio di mercoledì, con temporali anche violenti. Inoltre in alcune zone di montagna ha nevicato e questo potrebbe portare ad ulteriori innalzamenti dei livelli del fiume. lb

