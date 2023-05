Trentacinque borse di studio per le lauree magistrali di Cremona e Piacenza. In occasione del 70° anniversario della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e grazie al sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi l’Università Cattolica bandisce, per l’anno accademico 2023/24, un concorso per l’assegnazione di borse di studio del valore 4.000 euro ciascuna, da assegnare agli studenti immatricolati al primo anno.

Gli interessati avranno tempo sino al 14 luglio 2023 per presentare domanda che è possibile reperire sul sito Unicatt (e agevolmente anche tramite il sottostante Qr code).

Più in particolare, saranno 7 ciascuna le Borse di studio che verranno ripartite alle cinque Magistrali dei campus di Piacenza (Agricoltura sostenibile e di precisione e Scienze tecnologie alimentari) e di Cremona.

Le Magistrali di Cremona – Queste ultime sono tre, e tutte erogate in inglese. Partiamo con Agricultural and food economics, ormai storica magistrale a Cremona creata da Smea nel 2005. Coordinata dal professor Paolo Sckokai, è concentrata sui temi economici e manageriali e presenta un forte carattere internazionale. Dedicata all’innovazione tecnologica e orientata alla qualità nell’agrifood è Food processing: innovation and tradition; coordinata dal professor Lorenzo Morelli, prepara esperti nei diversi campi della trasformazione alimentare.

Infine, la novità del prossimo anno accademico: Consumer behaviour: psychology applied to food, health and environment; coordinata dalla professoressa Guendalina Graffigna è una laurea interfacoltà in psicologia dei consumi attagliata al settore agroalimentare, per favorire cambiamenti comportamentali verso consumi sani e sostenibili. Tutte e tre le magistrali cremonesi offrono la possibilità del “double degree”, la doppia laurea con prestigiose università europee.

Importante sottolineare che, oltre al modulo di domanda, i candidati dovranno presentare l’autocertificazione degli esami sostenuti nel corso della laurea triennale, con la specifica delle votazioni conseguite e copia della attestazione ISEE 2023 del nucleo familiare di appartenenza.

E ancora, per poter accedere alla borsa di studio i beneficiari dovranno riservare il posto al corso di laurea magistrale di interesse, mediante il versamento della prima rata dei contributi universitari per l’a.a. 2023/24, al fine di perfezionare l’immatricolazione, entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di mancata riserva del posto da parte dei beneficiari, verranno effettuati i ripescaggi in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle liste.

Sempre grazie a Fondazione Invernizzi, vengono bandite anche 40 borse di studio, anch’esse del valore di 4mila euro ciascuna, a disposizione degli studenti immatricolati al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali di Piacenza-Cremona.

