In occasione della Festa della Repubblica la Presidenza del Consiglio Comunale di Cremona organizza la presentazione del libro Sul Colle più alto, nel quale l’autore, Valdo Spini, offre ai lettori il ritratto di tutti i Presidenti della nostra Repubblica, ricostruendo il modo in cui sono stati eletti e come sono arrivati alla carica rappresentativa più alta della Repubblica.

Valdo Spini, deputato dal 1979 al 2008, due volte Ministro e Sottosegretario di Stato, prima agli Esteri e poi agli Interni, indubbiamente grazie alla sua esperienza uno dei massimi conoscitori delle dinamiche politiche italiane, dialogherà venerdì 2 giugno alle 17 nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale con Paolo Gualandris.

“Quale miglior modo di celebrare al Festa della Repubblica se non quello di presentare il primo libro sulla storia dei Presidenti che si sono succeduti al Colle più alto dalla nascita della nostra Repubblica fino ad oggi? L’incontro sarà peraltro ancor più interessante per due condizioni contingenti” osserva il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti. “La prima è che viviamo un periodo nel quale il Presidente della Repubblica ha dovuto svolgere una funzione ai limiti delle proprie competenze per salvaguardare la tenuta costituzionale; inoltre, sono numerose le proposte di revisione costituzionale in senso presidenzialista o semipresidenzialista che la dialettica politica e parlamentare hanno proposto e propongono all’opinione pubblica. Sono certo che Valdo Spini e Paolo Gualandris offriranno spunti di riflessione mai scontati e di sicuro interesse” conclude il Presidente Paolo Carletti.

Inoltre, in occasione della Festa della Repubblica il Comune di Cremona organizza da diversi anni la cerimonia dal titolo 2 Giugno – Siamo cittadini, dedicata a tutte le ragazze ed i ragazzi italiani che hanno compiuto i 18 anni, a partire dal 3 giugno 2022 al 2 giugno 2023, e a tutti coloro che in questo arco temporale hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Tutti i neo diciottenni e neo cittadini sono invitati a partecipare giovedì 2 giugno alle 11 in piazza del Comune, alla cerimonia commemorativa del 77° anniversario della Repubblica organizzata in collaborazione con la Prefettura e, al termine, a presentarsi, alle 12,30, in Cortile Federico II dove si svolgerà l’incontro a loro riservato con il sindaco Gianluca Galimberti, il presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti e l’assessore con delega ai Giovani e Politiche della Legalità Luca Burgazzi, per la consegna della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale.

La Costituzione è un riferimento essenziale per diventare cittadini propositivi e consapevoli dei propri diritti, così pure dei propri doveri. Lo Statuto comunale esprime le finalità ed principi della comunità cremonese.

Per motivi organizzativi, tutti i giovani interessati a partecipare, sono invitati a comunicare la loro presenza compilando il form online presente sul sito del Comune di Cremona a questo indirizzo: https://www.comune.cremona.it/cerimoniale.

L’iniziativa 2 Giugno – Siamo cittadini, che dal 2015 si tiene in occasione della Festa della Repubblica, è stata voluta dalla Giunta perché i neo maggiorenni e gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana possano prendere coscienza e conoscenza dei diritti e dei doveri, riconoscersi in una comunità che ha principi e valori condivisi. L’accompagnamento e il sostegno al formarsi della coscienza civica, è l’auspicio dell’Amministrazione, rappresenta un percorso che deve essere comune a tutti, senza alcuna distinzione.

