I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza un cittadino straniero di 21 anni. Nella notte del 24 maggio, verso le 3, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, la pattuglia si trovava in via dei Burchielli e ha notato un’auto con un uomo a bordo. I militari hanno seguito e fermato il mezzo per un controllo e hanno identificato il conducente. Verificato che le sue condizioni non erano tali da potersi mettere alla guida di un veicolo, hanno sottoposto l’uomo alla prova dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di circa oltre 0,73 g/l circa. Tenuto conto delle aggravanti per le violazioni commesse tra le 22 e le 7, per l’uomo è scattata la sanzione amministrativa e il ritiro della patente di guida, mentre l’auto è stata consegnata a persona in grado di guidare.

Invece, i Carabinieri della Stazione di Vescovato hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino straniero di 34 anni. Nella notte del 25 maggio, la pattuglia di Vescovato si trovava sulla SP 83 con direzione di marcia da Persico Dosimo a Cremona e, all’altezza del cavalcavia autostradale, in località Persichello, ha notato un’auto fuori dalla sede stradale con un uomo in piedi lungo il margine della strada.

L’uomo, alla guida di un veicolo di proprietà di altra persona, aveva perso il controllo del mezzo e, dopo avere abbattuto la segnaletica stradale presente sul posto, era finita nel campo che costeggia la strada. Non aveva riportato lesioni, ma aveva i sintomi di chi aveva bevuto più del dovuto. Verificato che le sue condizioni non erano tali da potersi mettere alla guida di un veicolo, hanno sottoposto l’uomo alla prova dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di circa 1,50 g/l circa, quasi tre volte oltre il consentito. Anche nel suo caso è scattata l’aggravante per le violazioni commesse tra le 22 e le 7, ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con ritiro della patente di guida.

