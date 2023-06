Si era allontanata dal suo gregge senza che il pastore se ne accorgesse, e d’altra parte con un contingente di 900 ovini la sorveglianza non è delle più semplici. Questa mattina, una grossa capra che da due giorni girovagava tra i campi e le strade della zona industriale lungo il canale navigabile, è stata rintracciata e recuperata da una pattuglia della Polizia Locale, che era stata allertata circa la sua presenza. Un animale per nulla spaventato dalla presenza umana, che questa mattina è stato avvistato in via Bastida, laterale di via Riglio.

Il pastore, che nel frattempo aveva spostato il gregge a Pizzighettone, è così potuto tornare a riprendersela. Fortunatamente la presenza di un animale libero in una zona molto frequentata da mezzi pesanti, non ha causato intralcio al traffico, come invece spesso accade quando sono i caprioli ad avventurarsi nelle nostre zone, purtroppo spesso causando incidenti.

