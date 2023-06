40 anni fa “Vacanze Romane”, due ex Matia Bazar celebrano così

Da Piazzale Flaminio al Gianicolo passando per il Colosseo. Numerosi flash mob hanno invaso musicalmente Roma, in occasione dei 40 anni del brano cult “Vacanze Romane”. A celebrarlo Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, due componenti storici dei Matia Bazar, che si sono spostati in lungo e in largo tra gli scorci più iconici della città solo con una chitarra e le loro voci.

mrv/abr/

