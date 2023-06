Una cena per nutrire (anche) le anime. Si chiama “Cena dei 500 – La bellezza di aiutare” il nuovo grande evento targato MeDea che ha come scopo finanziare il progetto “Nutrimenti”, che procurerà assistenza domiciliare ai pazienti seriamente debilitati da patologie gastrointestinali (tra le più diffuse sul territorio cremonese), consentendo loro di poter proseguire e completare i percorsi di cura. Una serata straordinaria, alle Colonie Padane di Cremona, ricca di ospiti e di sorprese, che l’organizzazione svelerà nei prossimi giorni. La data è il 1 settembre. E Cremona è pronta a rispondere, come sempre, alle chiamate della solidarietà.fb

© Riproduzione riservata