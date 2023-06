Love Mi 2023, domani a Milano seconda edizione del concerto targato Fedez

(Adnkronos) – Domani, martedì 27 giugno, a partire dalle ore 19, Italia 1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a Milano Love Mi, la seconda edizione del grande festival musicale ideato da Fedez con tanti artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore dell’Associazione Andrea Tudisco Odv. La serata evento sarà condotta da Mariasole Pollio e Max Angioni. Trenta cantanti si esibiranno nel corso della serata: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gianmaria, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Miles, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. Ci saranno anche molte guest star a sorpresa.

Gabriele Vagnato dalle 18 condurrà la diretta in onda in esclusiva solo su Mediaset Infinity e poi sarà l’inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico. Il live sarà, inoltre, trasmesso in simulcast su Radio 105 con la conduzione di Annie Mazzola e Alessandro Sansone. I fondi raccolti grazie al numero solidale 45596 (attivo fino al 2 luglio) saranno donati dalla Fondazione Fedez all’Associazione Andrea Tudisco Odv che, da 26 anni opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini. La regia è affidata a Roberto Cenci. Love Mi è organizzato da Doom Entertainment, prodotto da Vivo Concerti e fa parte del palinsesto ‘Milano è Viva’ promosso dal Comune di Milano.