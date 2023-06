La gara di bocce riservata a persone diversamente abili, organizzata dallo SPI CGIL Cremona nell’ambito dei Giochi di LiberEtà, ha ottenuto un grande successo. La finale si è svolta giovedì 29 giugno presso il Bocciodromo Azzurri D’Italia a Cremona, e sono state numerose le associazioni partecipanti: Anffas Cremona, Anffas Crema, Cdd Asst Cremona, Cdd L’Orizzonte (Coop Dolce), Coop La Tartaruga, Cdd Corte de Frati e Cdd Sergnano.

La giornata finale della competizione ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone, tra ragazzi disabili e volontari dello SPI Cremona che hanno fornito il loro supporto. La prima boccia, per dare inizio alle gare, è stata lanciata dal Sindaco di Cremona, il professor Gianluca Galimberti. All’evento erano presenti anche il professor Pierangelo Fabris e il professor Fausto Cappellini, che da tempo si dedicano all’inclusione sportiva, compreso il gioco delle bocce.

Il prossimo obiettivo è quello di costruire insieme una nuova sinergia per creare prospettive di inclusione per tutte le diverse abilità. Cremona è da sempre una città attenta e innovativa nel campo sociale, incluso lo sport.

Si è trattato di una grande festa, che testimonia ancora una volta l’impegno dello SPI di Cremona nel non lasciare indietro nessuno. Ogni individuo deve poter coltivare i propri interessi e le proprie passioni. I rappresentanti dell’Asst Cremona, Anffas Cremona e Coop Dolce Cremona sono stati i vincitori, come avviene in ogni gara che si rispetti. Tuttavia, tutte le associazioni e tutti i partecipanti sono stati premiati. Oggi la vittoria è stata della collettività e non del singolo, perché è solo così che si realizza l’inclusione sociale.

