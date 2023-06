Il Comune di Gerre de’ Caprioli ha affidato i lavori di riqualificazione di due importanti spazi pubblici del centro abitato di Bosco ex Parmigiano. Dopo la manutenzione straordinaria del palazzo comunale ultimata nel 2022 si procederà all’intervento sull’adiacente “Palazzo Nolli”, attualmente ospitante alcuni appartamenti di edilizia protetta, la farmacia, l’ambulatorio medico e sul giardino antistante dove oggi è presente anche il monumento ai caduti della prima guerra mondiale.

Gli interventi riguarderanno un efficientamento energetico dell’edificio con nuovi serramenti, isolamento del solaio e miglioramenti dell’impianto termico centralizzato. Per il giardino una nuova disposizione dei camminamenti, arredo urbano, nuova illuminazione dedicata ed una pensilina di attesa esterna alla farmacia, nel rispetto delle disposizioni originali dell’area come risulta da alcune foto satellitari degli anni ’50.

Queste aree appartengono al nucleo storico di Gerre, già inserite nel Catasto Lombardo-Veneto del 1868 come porzioni di edifici agricoli (cascine) di proprietà della famiglia Nolli che poi donò i propri possedimenti al Comune. Per tutte le progettazioni, in capo all’Arch. Francesca Romana Ghisolfi e all’Ing. Mauro Lanciano, ed i lavori è stato necessario e proseguirà il coinvolgimento della Sopraintendenza alle Belle Arti di Mantova nel rispetto della normativa vigente.

“Con questo intervento – precisa il Sindaco Michel Marchi – puntiamo a rendere innanzitutto questo angolo di paese più bello e vivibile. L’edificio aveva bisogno di un intervento di efficientamento. Avremmo voluto fare di più ma i vincoli culturali ci sono e vanno rispettati. Per il giardino invece avremo finalmente uno spazio fruibile e molto bello, che valorizzi il contesto e le esigenze più moderne, anche in ragione dalla centralità rispetto ad alcuni servizi pubblici e alla scuola.”

L’intervento è stato finanziato dal bando di Regione Lombardia relativo alla rigenerazione urbana per circa 330.000,00 € al quale il Comune ha aggiunto fondi propri per ulteriori 35.000,00 €. I lavori inizieranno nella seconda metà del mese di agosto sull’edificio per poi trasferirsi sul giardino verso la fine del 2023 e trovare piena attuazione entro Pasqua 2024.

