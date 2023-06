Grumello. Momenti istituzionali e di gioia. Così è trascorsa la festa di fine stagione sportiva 2022/2023 della locale Unione Sportiva San Bartolomeo, iniziata nel pomeriggio e durata fino a tarda sera di sabato 24 giugno.

Nel pomeriggio in palestra e nel campo polivalente all’esterno gli atleti si sono divertiti sfidandosi tra di loro e anche con e contro i propri genitori che hanno dimostrato di saper resistere al gran caldo ed al passare degli anni, reggendo bene il confronto con le nuove generazioni.

Aspettando la cena si è svolta l’assemblea straordinaria dei Soci resasi necessaria per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.

Al termine, la presidente Annalisa Vinco ha ringraziato atleti, allenatori e dirigenti, per la presenza e soprattutto per aver dato vita ad una stagione in crescita, che ha visto le squadre under 12 e 14 vincitrici della fase primaverile dei tornei CSI.

Un ringraziamento particolare è andato all’allenatrice, atleta ed amica Daria Magni che dopo decenni di intensa e qualificata collaborazione ha deciso di interrompere per dedicarsi completamente al tennis, altro sport nel quale sta ottenendo brillanti risultati con la squadra Stradivari nel TPRA (Tennis Program Ranking Amateur).

Molto apprezzata anche la cena a base di torta fritta anche grazie alla temperatura che nel corso della serata è diventata addirittura piacevole.

La serata si è conclusa con l’arrivederci a settembre per la ripresa della preparazione con le squadre Under 10 – 12 – 14 – 16 Femminili, Open e Under 15 -17 maschile.

Il Direttivo della SanBa esprime soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, ringraziando tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione, tra cui la cuoca e la sua preziosa aiutante, l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, la Parrocchia e l’U.S. Grumulus.

© Riproduzione riservata