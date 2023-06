Un sopralluogo doveroso quello di oggi, venerdì 30 giugno, al PalaRadi da parte del Comune di Cremona insieme alle 4 società che utilizzeranno il palazzetto l’anno prossimo: Vanoli, Juvi, VBC ed Esperia. La stagione sportiva 2023/2024 si prospetta importante, anche a livello organizzativo, tra il ritorno dei biancoblù nella massima serie del basket italiano e Casalmaggiore a competere in Europa con la Challenge Cup di volley femminile.

Le criticità della struttura sono molte: tra un segnapunti obsoleto, passando per i bar quasi del tutto assenti, bagni e tutta la questione legata al risparmio energetico su cui ci sarà da lavorare. Le recenti partite casalinghe poi hanno mostrato qualche problema anche nella gestione delle tifoserie organizzate.

Le società hanno esplorato gli spazi dell’impianto anche in ottica di lavori in via di definizione, sia all’interno che all’esterno della struttura. Per la gestione delle partite si profila una stagione di weekend alternati per disciplina: in un fine settimana giocherebbero Vbc ed Esperia e in un altro Vanoli e Juvi. Presente all’incontro anche la Questura per dare un parere sul nodo sicurezza dell’impianto tra tifoseria organizzata e spazi da ripensare totalmente per ottimizzare la sicurezza del pubblico durante le partite.

Nell’intervista ne parla Luca Zanacchi, assessore allo Sport del Comune di Cremona

Servizio di Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata