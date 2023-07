Precipita mentre arrampica, un morto in Valle di Schievenin

(Adnkronos) – Tragedia in Valle di Schievenin, dove un uomo è morto mentre arrampicava. Attorno alle 9.20 la Centrale del 118 è stata attivata da alcune persone che si erano imbattute nel corpo esanime di una persona. Sul posto sono stati inviati l’elicottero di Treviso emergenza, atterrato all’imbocco della valle, e una squadra del Soccorso alpino di Feltre, presenti anche i Carabinieri. Purtroppo, una volta raggiunto il settore Parete della scuola dove si trovava il corpo, l’equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Da una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere arrivato molto presto questa mattina ed essere caduto riportando traumi fatali, mentre si stava arrampicando da solo in autosicura, la corda ancora sulla parete. La salma è trasportata fino alla strada dai soccorritori.