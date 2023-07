Il post-pandemia da Covid-19 ha portato ad un incremento nella ricerca di lavoratori domestici, eppure in Lombardia si registra un calo del numero di colf e badanti in servizio nel 2022 a confronto con gli anni precedenti, secondo quanto emerge dai dati dell’apposito Osservatorio Inps.

Come in Regione, anche in Provincia di Cremona la diminuzione è consistente: 465 lavoratori domestici in meno nel 2022 rispetto al 2021. In dettaglio: le colf e badanti attive erano 3.614 nel 2022 contro le 4.079 dell’anno prima.

Conferma l’andamento Livia Scansani Presidente di Api-Colf Cremona e Vicepresidente nazionale dell’Associazione professionale italiana collaboratori familiari. Fra le cause c’è un impoverimento della popolazione a seguito dei recenti rincari ad esempio dell’energia che spesso non rende sostenibili le spese per l’assistenza domestica, poi ci sono altre motivazioni come la guerra in Ucraina che ha impattato sui flussi migratori. L’auspicio è che il Governo trovi strategie per sostenere le famiglie.

Federica Priori

