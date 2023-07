Monza, sequestro da 500 mila euro per coniugi dediti a truffe e rapine

Beni per un valore di 500 mila euro sono stati sequestrati a due coniugi di origine serba, pluripregiudicati per molteplici reati contro la persona ed il patrimonio, radicati daanni nella zona del Vimercatese. A far scattare le indagini “l’assoluta sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita condotto dal nucleo familiare, completamente sconosciuto al Fisco”.

