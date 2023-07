Venerdì 7 luglio, alle ore 18, Palazzo Grasselli (via XX settembre, 39) ospiterà il concerto di Silvia Chiesa assieme ai suoi giovani allievi del progetto C3-ChiesaCellosCremona che proporranno brani di Bach e Villa-Lobos.

Il programma comprende le due composizioni di Villa-Lobos più rappresentative: Bachianas n.1 per soli celli e Bachianas n. 5 per celli e soprano. Silvia Chiesa ha poi voluto inserire le trascrizioni di Bach, clavicembalo ben temperato, di due preludi sempre nella rielaborazione concertistica dello stesso Villa-Lobos. A completare il programma l’Aria sulla quarta corda e Wachet Auf di Bach.

La violoncellista Silvia Chiesa è tra le musiciste italiane più in vista sulla scena internazionale. Nel corso di un’intensa carriera ha maturato una cifra stilistica che si rispecchia anche nelle scelte di repertorio. Interprete ricca di personalità, raffinata esploratrice di mondi musicali, Silvia Chiesa è l’artista che più ha contribuito ad ampliare gli orizzonti del violoncello. Ha rilanciato il repertorio del Novecento, riscoprendo capolavori ingiustamente dimenticati, e ha stimolato la produzione di nuove opere per il suo strumento eseguendole su prestigiosi palcoscenici internazionali.

Il progetto C3 ChiesaCellosCremona nasce dall’esperienza didattica che la violoncellista sta sviluppando a Cremona con un pensiero rivolto al suo maestro, Antonio Janigro, e un altro a un’attività personale di insegnamento iniziata all’età di 19 anni, quando per la prima volta entrò come docente in un Conservatorio. A partire dal Conservatorio Monteverdi di Cremona, dove attualmente è impegnata nelle classi di violoncello e di musica da camera, ha creato un gruppo di strumentisti che si esibiscono ormai in forma professionale in modo autonomo, ma che mantengono con lei una relazione artistica che va oltre il semplice avviamento a una carriera musicale. Il progetto C3 è già stato presente in luoghi come il Teatro Ponchielli di Cremona, l’AmiataPianoFestival, dove Silvia Chiesa è artista residente, il Torino Festival New T@ste, Rai-Radio3 e presso il Quirinale.

Il concerto è inserito all’interno di una tournée di tre giorni che vedrà impegnati Silvia Chiesa ed i suoi C3, oltre a Cremona, anche a Somma Lombardo (VA) e Marmirolo (MN).

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

© Riproduzione riservata