Multe per 1.367.00 euro solo nei primi 5 mesi del 2023: questo quanto accertato dal Comune nei giorni scorsi, con apposita delibera. Nel dettaglio, circa 250mila euro riguardano l’eccesso di velocità, che viene rilevata ormai quasi quotidianamente dalle apparecchiature mobili che vengono posizionate in tangenziale per il rilevamento delle auto di passaggio.

Il resto delle sanzioni riguardano altri comportamenti pericolosi, come l’utilizzo del cellulare alla guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l’assenza di assicurazione o revisione, ecc. Ma una fetta importante delle sanzioni è quella legata ai divieti di sosta, per non parlare dei veicoli che vengono rimossi in quanto parcheggiati in zona di rimozione forzata.

L’ammontare delle entrate da sanzioni amministrative in questione è stato calcolato sommando gli importi dei preavvisi a quelli dei verbali notificati valorizzati alla data del 7 giugno 2023, ma potrebbe ancora variare. LaBos

