Ue, Meloni a Varsavia: “Posizioni condivise su quasi tutti i temi”

(Adnkronos) – Con il premier polacco Mateusz Morawiecki “nella quasi totalità, o nella totalità, delle questioni che ci troviamo ad affrontare a livello di Consiglio Europeo, ci basta davvero uno sguardo per sapere che la nostra posizione sarà una posizione condivisa, su tante materie che oggi ci coinvolgono in un tempo di crisi, nel quale dobbiamo riuscire ad essere all’altezza della storia, che ci sta chiamando”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Varsavia, al termine del bilaterale con il collega polacco al Palazzo sulle acque, al Parc Lazienki nella zona sud della capitale polacca.

Anche sull’Ucraina “la posizione italiana e la posizione polacca sono sostanzialmente identiche. Noi siamo al fianco dell’Ucraina, siamo al fianco della difesa della libertà di un popolo che sta stupendo il mondo per difendere la sua libertà, la sovranità, l’integrità territoriale contro un’aggressione che non possiamo accettare”, sottolinea la premier.

“Faremo tutto quello che possiamo fare per impedire” ai russi di prevalere, “e questo significa che continueremo a essere al fianco dell’Ucraina fino a quando sarà necessario, sostenendola a 360 gradi. Vale anche per il prossimo vertice di Vilnius, il vertice della Nato, nel quale siamo d’accordo, anche qui perfettamente d’accordo, con la Polonia sulla necessità di reali garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Anche perché offrire reali garanzie di sicurezza all’Ucraina è anche la condizione fondamentale per ottenere domani una pace giusta e duratura”, conclude.