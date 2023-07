Molto probabilmente loro non sapevano esattamente e precisamente chi fosse e che cosa possa rappresentare per Cremona. Ma i bimbi del centro estivo dell’Azienda Agricola Maghenzani di Cremona si sono trovati di fronte, mercoledì, a uno tra i più grandi liutai italiani: Simeone Morassi è stato infatti “maestro” speciale di musica e di violini per un gruppo di bambini che l’hanno ascoltato in silenzio e con attenzione. Morassi (la cui presenza al centro estivo rientrava nel progetto dedicato al suono) ha spiegato come dal legno nasca il violino: ha poi raccontato come il legno viene lavorato, come viene trattato e come si crea la cassa armonica. E poi, sorpresa della sorpresa, i piccoli hanno suonato loro stessi un violino. Con le emozioni che ne deriva. Un percorso di educazione e cultura della musica che può iniziare davvero fin da piccoli. Fband

