Prosegue, come da programmazione, l’asfaltatura di alcune strade cittadine. Da lunedì 10 luglio l’intervento riguarderà viale Trento e Trieste, nel tratto compreso tra via Belfiore e via Stenico. Sarà poi la volta di via Piave, tra il civico 38 e via Ghinaglia, e di via Decia. Si tratta di cantieri temporanei che non comportano particolari disagi alla circolazione. Dapprima si procede alla fresatura del manto stradale cui fa seguito la posa dell’asfalto.

Gli interventi sono effettuati da AEM Cremona S.p.A. nell’ambito del contratto di servizio in essere con il Comune e rientrano nel primo elenco di strade, marciapiedi e barriere architettoniche interessati da opere di manutenzione straordinaria per l’anno in corso.

