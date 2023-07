Incidente a Limbiate, suv sbanda si ribalta e prende fuoco: morto 22enne

(Adnkronos) – Un giovane di 22 anni ha perso la vita a seguito di un incidente mortale a Limbiate (Monza). I fatti risalgono alla notte scorsa, poco prima delle 2. A quanto apprende l’AdnKronos, il ragazzo non era alla guida e il presunto autista del suv, che aveva lasciato il luogo dell’incidente, sarebbe stato rintracciato e si troverebbe in caserma: rischia un’accusa di omicidio stradale. Tra le piste al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, c’è quella di una sfida ad alta velocità. A quanto si apprende, chi indaga non esclude che possa esserci un video della presunta sfida.

Secondo quanto ricostruito, un gruppo di amici, dopo la serata trascorsa in un locale di Nova Milanese, si sono messi a bordo di due vetture, una Range Rover e una Bmw M8. I due veicoli viaggiavano a una velocità sostenuta, lungo la strada Monza-Saronno, dove il limite di velocità è di 70 km/h.

All’arrivo alla rotatoria di piazza Tobagi, la Range Rover, che si trovava in testa, ha perso il controllo uscendo di strada, finendo sulla rotonda e attraversandola per intero. Il veicolo si è ribaltato diverse volte prima di prendere fuoco. I ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e i 23 anni, a bordo hanno cercato di scendere dalla vettura, ma un giovane di 22 anni è rimasto intrappolato all’interno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Desio, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Il 22enne, in gravissime condizioni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove, a causa delle ferite, è deceduto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio cittadino.

Gli altri ragazzi, fortunatamente, sono riusciti a scampare alla tragedia e sono stati trasportati in codice giallo e verde presso gli ospedali di Monza e Niguarda di Milano per ricevere le cure necessarie. Indagini sono in corso da parte dei militari dell’Arma coordinati dal pm di turno della procura della Repubblica di Milano, al fine di stabilire eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti nell’incidente.