Bagno di folla per la seconda serata del Tanta Robba Festival, che si è chiusa con il concerto di un artista ormai famosissimo tra i giovanissimi, il trasgressivo Rosa Chemical, la rivelazione del 73esimo Festival di Sanremo, con il suo brano, Made in Italy, che non ha mancato di esibire. Una performance all’insegna della trasgressione e delle provocazioni, dall’abbigliamento alla musica. Non è mancato l’apprezzamento del pubblico, che si è affollato sotto il palco.

Una serata che ha visto la musica come protagonista assoluta, con ben due palchi dove potersi dal pop al folk, passando per l’elettronica e la disco music, quest’anno ce n’è per tutti i gusti.

La serata è iniziata intorno alle 21.30, con l’esibizione di Epoque, che ha aperto i concerti. E’ seguita, alle 22.10, quella di Villabanks. Parallelamente, su un altro palco, alle 23.30 si è esibito Lucio Corsi, cantautore emergente, per poi lasciare lo spazio a Paolo Maldini Dublefiles, che ha chiuso la serata a suon di musica reggae.

