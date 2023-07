Padania Acque informa i clienti che è attivo un nuovo numero dedicato al servizio di autolettura del contatore dell’acqua tramite SMS. Gli utenti potranno effettuare l’autolettura inviando un messaggio telefonico, al costo stabilito dal piano tariffario dell’operatore telefonico, al numero + 39 439/0000006, sempre attivo.

Come effettuare l’autolettura tramite SMS – Il cliente dovrà inserire, in successione nel corpo del testo, i seguenti codici numerici: il proprio codice cliente (indicato in bolletta nel riquadro in alto a sinistra), il codice progressivo utenza (anch’esso presente in bolletta, di fianco al codice cliente, e riferito alla singola utenza poiché una persona fisica o giuridica può essere intestataria di una o più utenze) e il valore rilevato sul contatore, inserendo il solo asterisco (*) tra le tre sequenze numeriche. L’inserimento del codice utente, del codice progressivo utenza e del valore di lettura non deve riportare spaziature di testo o altri simboli, ad eccezione dell’asterisco. A seguito dell’invio, i clienti riceveranno un sms gratuito che consentirà di verificare la correttezza dell’operazione effettuata.

Padania Acque ricorda che, oltre all’invio tramite SMS, è sempre possibile comunicare i propri consumi mediante i seguenti canali:

– Telefonando al numero verde gratuito 800 825 146,

– Registrandosi sul sito web di Padania Acque alla sezione “Sportello on line” sol.padania-acque.it

– Inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica clienti@padania-acque.it

– Utilizzando l’applicazione gratuita per smartphone “Acqua Tap”

