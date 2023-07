“Pogba vuole restare alla Juve, niente Arabia Saudita”

(Adnkronos) – Paul Pogba non intende lasciare la Juventus per trasferirsi in Arabia Saudita. Il quotidiano francese L’Equipe, nella sua versione online, scrive che il trentenne centrocampista transalpino ‘resiste alla tentazione saudita’ e vuole disputare la prossima stagione con la maglia bianconera, anche per non perdere terreno nella corsa alla convocazione della Nazionale in vista di Euro 2024.

Pogna è volato a Geddah nel weekend e, a quanto pare, ha visitato il centro tecnico dell’Al Ittihad, il club che ha ingaggiato Karim Benzema e N’golo Kanté nel calciomercato 2023. I rumors relativi ad un’offerta da 30 milioni a stagione per 3 anni si sono intensificati nelle ultime ore. Pogba è approdato alla Juventus lo scorso anno a parametro zero e guadagna circa 8 milioni a stagione. Nell’ultima annata, complice un infortunio al ginocchio e l’operazione al menisco, il ‘polpo’ non ha praticamente mai visto il campo.