La mattina dell’8 luglio i Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno intercettato un’auto con delle persone sospette a bordo che si sono date alla fuga e hanno terminato la loro corsa dentro un torrente.

Quel giorno, verso le 11.30, i militari stavano pattugliando le aree rurali del comune di Corte de’ Cortesi con Cignone e lungo la SP 86 hanno notato la presenza di un’auto, una Toyota, già attenzionata in passato e in uso a dei presunti spacciatori, con a bordo tre persone che, alla vista dei militari, si è allontanata a forte velocità in direzione di Cremona, cercando di sottrarsi al controllo.

E’ nato così un inseguimento, con l’auto in fuga che ha effettuato sorpassi pericolosi di altre auto, rischiando di provocare degli incidenti frontali con chi proveniva dalla corsia opposta.

Poi si è immessa a forte velocità in un percorso ciclo-pedonale e avendo un buon vantaggio suiCcarabinieri è riuscita a fare perdere le proprie tracce. Ma poco dopo la pattuglia, proseguendo lungo quella strada, ha notato un’autovettura capovolta all’interno di qyuello che viene chiamato Naviglio Civico Cremona, quasi immersa nell’acqua.

I militari non hanno notato la presenza di nessuno, ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuuoco per trascinare l’auto fuori dall’acqua e verificare che non ci fosse nessuno all’interno.

Il veicolo è risultato intestato a una società di noleggio e per quel veicolo era presente in banca dati una denuncia per appropriazione indebita presentata a Milano, perché l’auto era stata noleggiata ma non era stata restituita nei tempi pattuiti.

Dentro l’auto i militari hanno trovato un marsupio contenente la somma di 560 euro e dei telefoni cellulari: tutto è stato posto sotto sequestro.

Successivamente i militari hanno anche scoperto che l’autovettura, mentre effettuava un pericoloso e azzardato sorpasso in un incrocio del comune di Olmeneta, ha urtato lateralmente l’auto condotta da una donna, provocando dei danni all’auto di quest’ultima, ovviamente scappando dopo l’incidente.

La donna aveva provato ad inseguire il veicolo, ma ha visto che poco dopo sono finiti dentro il torrente e ha visto delle persone scappare per i circostanti campi di mais.

I militari hanno concentrato le loro attenzioni sull’auto ritrovata nel torrente, quasi distrutta a seguito dell’impatto in acqua, al fine di verificare chi avesse in uso l’auto nel momento della fuga.

