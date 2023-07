E’ finito fuori strada dopo un inseguimento con i carabinieri, ha dato in escandescenze e si è rifiutato di sottoporsi ai test per il controllo sul consumo di alcolici o droghe prima di mettersi alla guida: è finito così nei guai un 40enne pluripregiudicato, di nazionalità italiana.

La vicenda risale alle 20.40 del 9 luglio, quando l’uomo è stato visto alla guida di una vettura, non di sua proprietà. Incrociandolo i Carabinieri di Castelverde, conoscendolo, hanno sospettato che non avesse la patente, e hanno effettuato un’inversione per seguirlo, ma lui si è dato alla fuga. La sua corsa si è però interrotta poco dopo, in una stradina di campagna piena di curve, dove ha perso il controllo del veicolo ed è andato sbattere violentemente contro un muro in cemento che delimita un canale irriguo.

I militari hanno quindi potuto raggiungere e identificare il 40enne, che era sì in possesso di un foglio rosa valido per le esercitazioni alla guida, ma non era presente al suo fianco una persona in possesso di patente da almeno 10 anni come previsto dal codice della strada. Inoltre, l’uomo presentava sintomi di alterazione psicofisica, e si è rivelato particolarmente aggressivo, tanto da mettersi a prendere a calci la fiancata della sua auto.

Tenuto conto della condizione complessiva dell’uomo, i militari gli hanno chiesto di sottoporsi al test dell’etilometro e al test per verificare l’eventuale stato di alterazione dovuto a stupefacenti, ma il 40enne ha rifiutato categoricamente di sottoporsi ad entrambi gli esami.

Sul posto nel mentre è giunta un’ambulanza per accompagnarlo in ospedale, in quanto rimasto ferito dall’incidente, ma lungo il tragitto ha chiesto ai sanitari di accostare ed è sceso, rifiutando le cure. Nel mentre l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sanzionato amministrativamente per la velocità pericolosa, per la perdita di controllo del veicolo e per l’assenza di persona idonea al suo fianco.

