Si è svolto in Fondazione Sospiro un importante incontro tra Flavio Bertusi, direttore generale della Fondazione, Gianluca Rossi, responsabile della comunicazione di Fondazione, il P. Governatore Lions Distretto 108 Ib 3 Massimo Camillo Conti, con delega alle Fondazioni, Nadia Bragalini, responsabile New Voices Distretto 108 Ib 3 e Antonio D’Avanzo, responsabile distrettuale Lions per i rapporti con le istituzioni Cremona.

Durante l’incontro sono state gettate le basi per una proficua collaborazione tra la Fondazione Sospiro ed i Lions con progetti concreti, sociali e solidali che vedranno la concretizzazione nei prossimi mesi.

L’ Area New Voices, che ha come scopo la parità di genere all’interno dei Lions sviluppando la leadership femminile che in sinergia con i Club del Distretto sono i cardini per la realizzazione di progetti a tematiche in linea con i fabbisogni della comunità, sosterrà inoltre progetti inclusivi che vedono come soggetto principale le donne.

Nell’ occasione è stata consegnata al Flavio Bertusi la Coccarda testimone ed icona dell’impegno New Voices.

La visione del Lions è essere leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario, che si integra perfettamente con la visione e gli impegni di Fondazione Sospiro.

