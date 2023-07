Lotta alla mafia, 11 arresti tra Palermo e Belluno

PALERMO (ITALPRESS) – Nella città di Palermo e nella provincia di Belluno i Carabinieri hanno eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 3 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, consumata e tentata, con l’aggravante del metodo e delle modalità mafiose e per tentato omicidio aggravato.

