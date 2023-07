Un collarino conficcato nella carne, una zampa posteriore rigida e una frattura saldata, probabilmente in seguito ad un investimento. Una micia abbandonata in pessime condizioni, consumata da un’infezione e con quattro cuccioli al seguito, è stata salvata dall’intervento dei soliti volontari di buon cuore. Anche i veterinari, che l’hanno pulita dal tessuto necrotico e ricucita, sono rimasti sconvolti da tanta crudeltà.

La gatta, chiamata Luna, dolcissima e molto affettuosa, ora ha bisogno di un posto sicuro per guarire e di tanto amore da parte di chi la vorrà adottare. Così come i suoi quattro cuccioli, tutti trovati una ventina di giorni fa abbandonati nel cortile di una casa.

“L’estate è il periodo più difficile per i volontari che si occupano di cani e gatti”, ha spiegato Maria Pia Superti, responsabile della Lav di Cremona. “Sono sempre numerose le richieste di intervento che arrivano alla nostra associazione. Il 6 luglio, in seguito alla richiesta di una signora di Sesto Cremonese, abbiamo offerto la nostra disponibilità a far sterilizzare una gattina che sembrava inavvicinabile. La micia si era presentata 15 giorni prima nel cortile della signora con i suoi quattro gattini. Zoppicava, pertanto è stata recuperata con una gabbia trappola, ma g ià durante il trasporto emanava un odore terribile, e una volta in ambulatorio i veterinari si sono trovati di fronte ad uno scempio. Il collarino, che evidentemente qualcuno le aveva messo, era passato sotto l’incavo della zampa, provocandole così una profonda ferita e una forte infezione.

I veterinari hanno proceduto a rimuovere il collarino che ormai era penetrato profondamente nella carne, a ripulire la ferita e a suturarla. Nonostante la zampa fratturata, ha cresciuto quattro gattini. Tutta la famigliola cerca adozione, sperando in famiglie che li accolgano con senso di responsabilità. Attenzione al collarino, che, come in questo caso, può rivelarsi molto pericoloso. Casi come quello di Luna sono ormai molto diffusi. L’assenza di strutture che accolgano i gatti non più desiderati produce sempre più abbandoni”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata