Martedì 11 luglio 2023 al Centro Culturale Sant’Agostino di Crema si è svolta la terza seduta del Cantiere 1 dell’ATS Masterplan 3C ‘’Io ci CRedo.’’

L’ Associazione temporanea di scopo “Io ci CRedo”, si pone lo scopo di attuare il coordinamento e la realizzazione congiunta delle iniziative di promozione e valorizzazione del sistema economico, sociale e culturale della Provincia di Cremona e armonizzare e integrare la programmazione strategica territoriale, gli obiettivi e i punti prioritari.

L’Associazione, a composizione multi-stakeholder, è presieduta dal presidente della Provincia di Cremona a cui si affiancano il Consiglio degli Associati, il Comitato di Gestione ed una segreteria tecnica affidata a REI – Reindustria Innovazione.

Ilaria Massari, Direttore Generale di Rei ha aperto la seduta introducendo il Consigliere Regionale Riccardo Vitari ai designati presenti ed ha ripercorso gli obiettivi che il cantiere si pone. Il primo cantiere è dedicato allo sviluppo di una strategia integrata di comunicazione delle eccellenze del territorio con la creazione di un circuito di eventi al fine di rafforzare la riconoscibilità del territorio.

Il cantiere è coordinato dai 4 Assessori al Turismo dei Comuni di Crema, Cremona, Casalmaggiore e Soncino che negli scorsi mesi si sono confrontati rispetto a delle prime azioni da portare avanti rispetto ai temi di promozione del territorio, comunicazione e gestione del sistema turismo sulla provincia di Cremona.

La parola è passata all’assessore di Crema, Giorgio Cardile, il quale ha sottolineato che ‘’ il nostro territorio ha ancora molte potenzialità inespresse. È importante mettere in rete le specificità attraverso il supporto di un organo che possa favorire un ragionamento più di sistema’’. La città di Crema, che anche grazie al film ‘’Call me by your Name’’, sta avendo molto riscontro a livello di attrattività turistica, per cui sarà necessario iniziare a fare una serie di ragionamenti rispetto alla messa a sistema delle informazioni per favorire i flussi turistici tenendo coinvolto tutto il territorio provinciale.

L’assessore Barbara Manfredini del Comune di Cremona, ha voluto mettere l’accento sul tema formazione: “È necessario fare formazione agli operatori del turismo, sia per gli operatori della ristorazione sia per le guide turistiche, servono figure specializzate magari nel turismo green e nell’enogastronomia, punti forza del nostro territorio. Un altro tema ostico per il nostro territorio è poi quello legato ai trasporti, istanza che abbiamo portato anche in Regione.”

Altro tema toccato da Manfredini è la programmazione degli eventi: “Il nostro territorio è ricchissimo di eventi, se pensiamo al tema della musica abbiamo un movimento di cori, gruppi musicali per arrivare anche a festival internazionali. Arrivano da tutto il mondo scuole musicali che non vedono l’ora di esibirsi nelle nostre chiese e nei nostri palazzi”

Marco Micolo, assessore di Casalmaggiore, ha ribadito come sia “sempre più necessario misurare l’impatto delle nostre attività” e su come si stia “lavorando agli strumenti per raggiungere tale obiettivo”. Facendo un focus sulla realtà del Comune di Casalmaggiore, riporta che la loro realtà turistica è più di natura fluviale e riescono ad intercettare il turismo che viene anche da aree limitrofe come l’Emilia-Romagna o il Lago di Garda “ Attraverso il progetto ROBIN stiamo provando a favorire il turismo fluviale grazie alla collaborazione tra Comuni, l’Autorità di Bacino interregionale e AIPO nell’ottica appunto di intercettare ulteriori flussi turistici che possano portare delle ulteriori ricadute economiche sui nostri territori”.

Sentimento, quello della collaborazione tra territori, condiviso da tutti i designati che si sono espressi anche sul coinvolgimento dei Gal presenti a livello provinciale oltra al coinvolgimento di altri comuni come della Provincia come Pizzighettone, Castelleone, Pandino.

L’ incontro è proseguito con la presentazione ai partecipanti delle schede progetto che sono state inviate dagli aderenti al cantiere per poi lasciare spazio agli interventi del Dott.ssa Paola Milo del Comune di Cremona e del Prof. Paolo Rizzi dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza per una prima condivisione dei risultati prodotti dall’ Osservatorio del Turismo che il Comune di Cremona sta strutturando.

“Attraverso lo strumento dello Osservatorio” sottolinea Milo “abbiamo dei dati aggiornati ogni tre mesi che ci permettono di fare delle previsioni anche più a lungo termine”

Rizzi ha tenuto a sottolineare come “Cremona sia cresciuta tantissimo in questi ultimi 10 anni, in termini di attrattività e offerta turistica. Ora serve fare uno sforzo di messa a sistema di tutta questa offerta non solo per la città di Cremona ma anche per l’intero territorio provinciale così come è avvenuto nei territori limitrofi”.

Soddisfatto il consigliere Vitari che ha definito “un esempio virtuoso il lavoro che è stato fatto in provincia con il Masterplan”. Bene che il territorio trovi dei momenti di confronto e condivisione per arrivare a delle scelte che lo rappresentino nella sua interezza. Si tratta di un segnale forte che verrà portato all’attenzione di Regione Lombardia.

Massari ha chiuso la seduta dando appuntamento a dopo l’ estate con la possibilità di un evento pubblico che possa raccontare la provincia non solo in termini di attrattività turistica ma anche di fermento imprenditoriale.

