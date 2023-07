Il primo giorno di ripresa del servizio del treno Freccia della Versilia Bergamo Brescia Cremona Pisa di Sabato 15 Luglio del ritorno dopo tre anni è da dimenticare. Al mattino il treno è arrivato a Manerbio con mezz’ora di ritardo, mentre nel ritorno serale il treno ha registrato quasi 2 ore di ritardo. E’ arrivato a Manerbio a Mezzanotte circa, anziché le 22 fanno sapere 7 passeggeri sbarcati nella cittadina della bassa. Uno di questi scendendo dal treno arrabbiato ha detto: “Mi sembra una presa in giro dei cittadini” . Secondo i passeggeri sarebbe ‘saltato’ il cambio dei ferrovieri a Fornovo. Tra i motivi del disagio c’è anche l’utilizzo di un vecchio treno di oltre quaranta anni. L’assessore regionale lombardo ai Trasporti, Francesco Lucente, che dice di essersi impegnato per il ripristino del treno, intervenga ora su Trenord e Trenitalia per garantire la puntualità del treno e l’utilizzo di treni più moderni”.

Dario Balotta e Alessio Pesenti Europa Verde

