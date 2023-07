Con la musica e attraverso la musica per il service più importante dell’anno del Rotary Cremona Monteverdi. Il club, presieduto da Enrico Basola, ha deciso di promuovere una iniziativa nel nome del Divino Claudio a cui è intitolato.

Il progetto partirà dalla raccolta fondi in occasione di un concerto che si terrà nell’Auditorium del Museo del violino nel marzo del prossimo anno. Protagonista della serata uno degli artisti più amati dai cremonesi, Sergej Krylov. Il violinista, ormai cremonese d’adozione, ha sposato la causa proposta dal Rotary Cremona Monteverdi, offrendosi di donare la propria arte a titolo completamente gratuito, in modo che tutto il ricavato possa essere devoluto al service dell’anno del club.

Anche i costi dell’Auditorium Giovanni Arvedi non incideranno sul prezzo del biglietto perché coperti da uno sponsor, disponibile a sostenere l’iniziativa. Tutti i proventi del concerto di beneficenza andranno così a co-finanziare l’allestimento di una sala dedicata alla musicoterapia nel centro CR2-Sinapsi della Fondazione Occhi Azzurri, in costruzione nel parco del Morbasco a Cremona. Il Rotary Cremona Monteverdi, oltre all’allestimento della sala con l’acquisto di strumenti musicali, contribuirà anche a finanziare attività singole e collettive di musicoterapia.

La sala farà parte del polo all’avanguardia per la riabilitazione, cura, sport e ricreazione, pensato per far vivere esperienze sensoriali a bambini e ragazzi con disabilità che frequenteranno il centro e che avranno la possibilità di imparare il ritmo, ma anche a esprimersi e comunicare attraverso la musica. I lavori alla struttura stanno avanzando velocemente e già a settembre, quando verrà installato il tetto verde, si potrà cominciare ad allestire gli interni in modo che il complesso possa vedere la luce tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

