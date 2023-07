Nel pomeriggio di ieri, martedì 18 luglio, l’assessore della Regione Lombardia al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi insieme al consigliere regionale Riccardo Vitari (Lega) è stato in visita all’Oleificio Zucchi. Ad accoglierli, Alessia e Giovanni Zucchi, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Oleificio Zucchi.

L’Assessore Comazzi ha potuto così toccare con mano l’eccellenza dell’azienda cremonese, pluripremiata sia per il suo impegno in tema di sostenibilità che per la qualità dei suoi prodotti. Si è trattato di un momento di confronto ragionato sulle opportunità di sviluppo del territorio e di Oleificio Zucchi in particolare, alla luce del Piano Territoriale Regionale e del suo costante aggiornamento.

Oltre allo stabilimento, la delegazione di Regione Lombardia, ha visitato anche la Cantina dell’Olio, una tra le prime e più moderne strutture di stoccaggio condizionate in Italia, in grado di conservare fino a 6.000 tons di olio extravergine di oliva mantenendone inalterate le caratteristiche organolettiche.

Al termine dell’incontro, Alessia e Giovanni Zucchi hanno consegnato all’Assessore Gianluca Comazzi e al consigliere Riccardo Vitari le “Linee Guida per la valutazione e la comunicazione della sostenibilità degli oli da olive italiani”. Il documento è stato elaborato con il contributo di un comitato scientifico composto da docenti dei principali atenei del Paese e da esperti del settore. Presentate a maggio a Roma durante una giornata di studio promossa dalla famiglia Zucchi che ha visto la partecipazione dei principali attori della filiera olivicola-olearia e del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste on. Francesco Lollobrigida, le Linee Guida si pongono come punto di partenza per una possibile certificazione unica nazionale in materia di olio extravergine e sostenibilità.

