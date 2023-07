Nella bella cornice della piazza centrale di Celledizzo di Peio, cuore del territorio che ospita, con reciproca soddisfazione, il ritiro della Cremonese, dopo la prima amichevole disputata contro la Pieve di Bono è stata presentata ai numerosi tifosi presenti la squadra grigiorossa.

Evento riuscitissimo: grandi ovazioni per tutti, in particolare per mister Davide Ballardini e per il capitano Daniel Ciofani. Entrambi hanno usato parole di grande saggezza nello spiegare cosa debba rappresentare la Cremonese per i suoi protagonisti.

Il tecnico ha ribadito come la Cremonese debba essere sopra a tutto, con un rispetto che non deve mai venir meno, a testimonianza di come gli interessi personali debbano venire dopo il più importante bene collettivo, concetto confermato senza indugio da capitan Ciofani: “Dovremo dare sempre il massimo, tenendo sempre presente che dovrà contare di più lo stemma che portiamo sul petto, rispetto al nome che abbiamo scritto dietro la maglia”.

La Cremonese è pronta, la stagione è partita con consapevolezza, serietà e professionalità.

