Subito code ai botteghini per la prima fase, quella di prelazione per i fedelissimi della passata stagione, della campagna abbonamenti 2023/2024 della Cremonese. Già alle 16.30, orario di apertura dei botteghini, c’era parecchia gente in coda ad attendere il proprio turno. La fase riservata alla prelazione durerà fino alle ore 19.30 di sabato 5 agosto.

I settori curva e distinti sono tornati ai prezzi pre-covid e la prima amichevole vinta 18-0 contro il Pieve di Bono ha acceso l’entusiasmo dei tifosi in vista della stagione 2023-2024. “Amarsi ancora” è il claim di questa campagna abbonamenti che superata la fase di prelazione aprirà alla vendita libera, a partire da lunedì 7 agosto.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata