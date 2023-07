Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di mercoledì in un’abitazione lungo la via per Corte Madama, a Castelleone, dove un uomo di 70 anni è rimasto ferito mentre stava tagliando i rami di alcuni alberi in giardino, insieme ad un amico. Mentre utilizzava una scala ha perso l’equilibrio ed è caduto, e un pezzo di tronco già tagliato lo ha colpito tra la testa e la spalla.

Immediatamente l’amico che era con lui ha contattato il 118, e sul posto sono sopraggiunti elisoccorso, ambulanza e auto medica. L’uomo è stato stabilizzato sul posto, poi è stato trasportato in elisoccorso al San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Romanengo, supportati anche da quelli di Castelleone. lb

