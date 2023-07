La Chiesa ortodossa romena di Cremona piange la morte di padre Doru Fuciu, parroco della comunità cremonese, scomparso nella mattinata di sabato 29 luglio, per l’improvviso aggravarsi delle condizioni di salute che lo avevano costretto ad un ricovero ospedaliero a Milano, dove è avvenuto il decesso. Padre Fuciu aveva 53 anni; lascia la moglie Viorica e la figlia Teofana di 14 anni.

A nome della Diocesi di Cremona il Vescovo Antonio Napolioni ha espresso il suo cordoglio in una lettera indirizzata “alla famiglia del carissimo Padre Doru Fuciu e alla Comunità ortodossa romena di Cremona”. Mons. “Colpito e addolorato” alla notizia della morte di padre Fuciu, mons. Napolioni si unisce al dolore e alla preghiera dei familiari e dei fedeli della comunità ortodossa romena, “ricordando i tanti momenti di sincera fraternità e comunione nella fede che ho avuto modo di condividere con Padre Doru e con tutti voi. Non li dimenticherò – prosegue il messaggio – come gesti e semi di vero ecumenismo cristiano. Soprattutto non lo dimentica il Signore, nel cui abisso d’amore vediamo ora la vita eterna di questo nostro carissimo fratello. A Lui affidiamo la sua anima, perché gioisca per sempre e faccia sentire forza e consolazione spirituale a chi piange questo distacco. Uniti nel dolore e nella speranza, vi accompagno con la mia preghiera”.

Nel gennaio del 2022, in occasione della Visita pastorale alla parrocchia di Borgo Loreto, a Cremona, dove ogni domenica la comunità romena si ritrova per la celebrazione comunitaria, è stato proprio padre Fuciu ad accogliere il vescovo Antonio per la prima storica visita di un vescovo cattolico cremonese alla chiesa ortodossa romena, avvenuta proprio durante la celebrazione eucaristica. Ricordando i 19 anni (oggi 20) dall’arrivo della Chiesa ortodossa romena è a Cremona, padre Fuciu riassumeva così lo spirito ecumenico che con il suo ministero ha sempre guidato la comunità in un rapporto di sincera amicizia con i fratelli cattolici: «Ricordo al mio arrivo – diceva – quando vidi nell’armadio della sacrestia i paramenti cattolici accanto a quelli ortodossi – ha aggiunto – Pensavo: oggi iniziamo dai vestiti poi l’unità sarà delle persone».

Le spoglie di padre Doru Fuciu giungeranno presso la chiesa di via Litta a Borgo Loreto nella giornata di lunedì 31 luglio. A presiedere le esequie sarà mons. Siluan, Vescovo della Diocesi ortodossa romena d’Italia. Presente alla celebrazione anche don Federico Celini, incaricato per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della Diocesi di Cremona.

