Azzi “Mondiali soddisfacenti, squadre tutte in corsa per Parigi”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo vinto il medagliere, abbiamo ottenuto quattro medaglie d’oro oltre alle quattro d’argento e due di bronzo. Inoltre, altri quattro atleti hanno raggiunto la finale a otto, quindi il risultato complessivo è molto buono”. Questo il bilancio del presidente della Federscherma Paolo Azzi al termine dei Mondiali di scherma conclusi a Milano. “Abbiamo avuto anche qualche passaggio meno soddisfacente, penso alla sciabola che ha un pò sofferto, penso al fioretto maschile che è arrivato stanco ad una prova a squadre dove i valori si sono un pò anche ribaltati in generale” ha detto Azzi all’Italpress. “Ma siamo molto contenti di questo risultato e al termine del percorso europei-mondiali abbiamo raggiunto l’obiettivo fondamentale di avere tutte le squadre perfettamente in corsa per la qualifica ai Giochi Olimpici. Era la cosa più importante alla quale miravamo” ha concluso.

