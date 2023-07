Mercoledì 2 agosto, alle ore 21:00, nel Cortile Federico II, si terrà il concerto dell’Ensemble “Violinos do Moderno”, diretta da Inês Saraiva.

Il “Violinos do Moderno” è un ensemble composti da circa 50 giovani allievi di violino, provenienti dal Portogallo, di età compresa tra i 3 e i 20 anni, della Scuola di Musica del Colégio Moderno di Lisbona, in Portogallo. Oltre alle tradizionali lezioni individuali di strumento, questi allievi suonano un repertorio ampio e vario che eseguono in diversi concerti durante l’anno. Gli allievi coinvolti in questo progetto si esibiscono in alcune delle sale da concerto più famose del Portogallo, oltre che in diverse tournée e masterclass all’estero. Il loro repertorio comprende brani dal periodo barocco alle opere contemporanee. La direzione artistica di questo ensemble e della Scuola di Musica del Colégio Moderno è affidata alla violinista Inês Saraiva.

L’iniziativa è inserita nell’ambito della tredicesima edizione del Cremona Summer Festival e del progetto “La Musica Celeste. Itinerari tra Arte e Musica. Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona con l’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, del Consorzio dei Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Touring Club, del Casalmaggiore International Music Festival e del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze.

I concerti della rassegna sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo, il concerto si terrà sotto ai Portici del Cortile Federico II. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.cremonamusicfestival.com e le pagine social Facebook e Instagram.

Programma:

Sabre Dance – A. Khachaturian

4 Seasons, Summer, 1st mov. – A. Vivaldi

Hoe-Down – A. Copland

Czardas – V. Monti

Prelúdio Allegro – F. Kreisler

Flight of the Bumble Bee – N. Rismky-Korsakov

Polish Dance – E. Severn

Allegro – H. Fiocco

Oblivion – A. Piazzolla

Concerto for 2 violins in D Minor, 1st mov. – J.S. Bach

Concerto in A Minor, 1st mov – A. Vivaldi

Brandenburg Concerto Nº3 in G Major, 1st mov – J.S. Bach

Maruntel – B. Bartók

Concerto in D Major, 1st mov – F. Kuchler

Sound of Music – Rodgers e Hammerstein

Over the Rainbow – H. Arlen

