Rimane alta la febbre grigiorossa: dopo che la prima settimana di campagna abbonamenti si era chiusa con oltre 2mila tessere staccate, nella giornata di ieri si è già sfondata quota 3mila.

3168 è l’ultimo dato ufficiale diffuso dal club e si tratta solo della fase di prelazione che ha preso il via il 24 luglio e che si chiuderà sabato 5 agosto alle 19.30, mentre i grigiorossi saranno in campo per l’amichevole contro il Genoa.

Dal lunedì successivo, 7 agosto, prenderà il via invece la fase di vendita libera.

Anche in Serie B, dunque, dopo i 7mila 500 abbonati della Serie A, i tifosi della Cremonese si preparano per passare un’altra stagione al fianco della squadra.

La conferma di Davide Ballardini e le prime mosse di mercato certamente danno fiducia all’ambiente, ma non cambiato la sostanza di una tifoseria rimasta vicino alla squadra anche nei momenti più difficili.

