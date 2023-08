Abbiamo notato la nuova puntata della soap opera tutta cremonese che ci offre la locale federazione di Fratelli d’Italia che titoleremo “Fratelli Coltelli d’Italia”, durante la quale con grazia tutta Sua, il consigliere regionale del partito fa fuori o cerca di far fuori il segretario provinciale.

La telenovela iniziava il 25 settembre ultimo scorso, quando all’indomani dei risultati elettorali ( solo all’indomani perché si sa mai che i sondaggi sbaglino) il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia svuotava quello della Lega completando la propria lievitazione magica da 1 a 5 consiglieri comunali.

Poi abbiamo assistito, alla vigilia delle elezioni regionali, alle dimissioni dal coordinamento cittadino di Francesca Gazzina, persona con la quale condivido poche opinioni ma che conosco come sinceramente appassionata, intelligente e politicamente preparata; Francesca lasciava il coordinamento cittadino ma non quello provinciale, dichiarando che in città ed in Sala Quadri il Partito limitava la sua azione a polemiche. Subito interveniva l’allora coordinatore cittadino Luca Grignani il quale riferiva che il coordinamento cittadino viaggiava d’amore e d’accordo e che l’impegno era ” quello di studiare dossier (??) proiettati alle amministrative di Cremona del 2024″.

Tutto pareva ricomposto, ma ecco una nuova imperdibile puntata: il viaggio d’amore e d’accordo perdeva un altro viaggiatore d’eccezione, cioè il coordinatore cittadino di cui sopra, persona senz’altro di spessore politico non indifferente, che rassegnava anch’esso le proprie dimissioni lasciando il coordinamento cittadino senza coordinatore, ruolo assunto ad interim dal segretario provinciale Foggetti.

Di pochi giorni fa l’ultima puntata mozzafiato: 9 dei 18 circoli provinciali scrivono una nota a Santanché e Meloni in cui di fatto sfiduciano il segretario provinciale Foggetti, persona corretta e dai modi gentili, proprio per garantire giuste strategie in vista delle prossime amministrative di Cremona.. spettacolare!

Di fatto pare che Cremona sia per Fratelli Coltelli d’Italia una terra di conquista a portata di mano e che gruppi gruppetti di dirigenti cerchino di far fuori i compagni di Partito più in vista e, a mio parere, anche più bravi onde guidare la prossima campagna per le amministrative di Cremona.

Staremo a vedere come proseguirà la telenovela: Foggetti avrà le tessere sufficienti per allontanare i dissidenti? altri dirigenti capaci, se ancora ne hanno a disposizione in viale Po, daranno le dimissioni o verranno sfiduciati? assisteremo a duelli all’arma bianca per la gestione della prossima campagna elettorale di Cremona?

Seguite i giornali locali che tanto basta: con la grazia che li contraddistingue, i dirigenti di Viale Po, ci serberanno senz’altro altre divertenti sorprese.

