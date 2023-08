I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti un cittadino italiano di 27 anni, con precedenti di polizia a carico, residente in provincia di Brescia.

L’uomo è stato fermato il 3 agosto, verso le 12.45, nel corso di un controllo del territorio, mentre era nella sua auto ferma a bordo strada. Il 27enne si è mostrato nervoso e agitato e ha presentato una patente straniera, del suo paese di origine.

Tenuto conto dei precedenti di polizia a carico, i militari hanno deciso di perquisirlo. Nelle sue tasche hanno trovato degli involucri risultati contenere un grammo di cocaina e 0,5 grammi di hashish, detenuti per uso personale e posti sotto sequestro. Di conseguenza è stato segnalato all’autorità amministrativa e la sua patente di guida è stata ritirata come previsto per chi è trovato in possesso di stupefacenti e ha la disponibilità di un veicolo a motore.

Inoltre è stata anche ritirata ed è stato sanzionato amministrativamente perché l’uomo ha acquisito la residenza in Italia da più di un anno, ma non ha mai provveduto ad effettuare la conversione della patente.

