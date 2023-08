Un terzo dei fondi Pnrr previsti per il territorio cremonese potrebbe non arrivare mai: è infatti pari a 54 milioni di euro l’importo che rischia di venire definanziato nella nostra provincia, su un totale di 160 milioni assegnati: i dati, elaborati da OpenPolis, sono tratti dal sito easy.it curato dalla fondazione Ifel e dalle indicazioni fornite dalla cabina di regia del Governo, che ha presentato la proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Documento che prevede il definanziamento di ben 9 misure per investimenti che, secondo il Governo, riguardano progetti ideati prima dell’avvio del Pnrr e spesso non in linea con vincoli e criteri richiesti dall’Ue, o altri che rischiano di non essere completati entro il termine ultimo del 2026.

La proposta di modifica dovrà ovviamente essere presentata all’Unione Europea. Certo è che un simile taglio avrebbe un impatto molto forte sugli enti locali e su lavori importanti già programmati nelle città e nei Comuni. Sempre secondo Open Polis, secondo l’ultimo dato, aggiornato ad aprile 2023, ci sarebbero già 41mila gare già bandite dai Comuni.

Nei suoi vari interventi degli ultimi giorni, il ministro Fitto ha assicurato che i progetti che saranno interessati dal taglio verranno ugualmente finanziati con altre fonti, ma i dubbi non mancano.

