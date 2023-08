Gli impianti sportivi di Cremona si preparano alla nuova stagione al via il 30 settembre,per quanto riguarda il PalaRadi il Comune di Cremona sta completando gli accordi per posizionare un doppio maxi schermo di 11 metri x 3 che oltre a svolgere la funzione segnapunti delle partite avrà al suo fianco anche il consueto led wall per sponsor e video.

L’altro lavoro ormai imminente nel palazzetto che vedrà il via dalla settimana del 28 agosto è la sistemazione e la pulizia delle vetrate, da anni ormai soggette al passare del tempo. Sono previsti poi altri lavori, di comune accordo con le 4 società utilizzatrici dell’impianto, in futuro di vario tipo sia a livello estetico che al fine di migliorare il servizio del PalaRadi.

L’altro impianto che in questo periodo è interessato a molteplici lavori è il PalaCava di via milano in una perfetta collaborazione tra il Comune di Cremona e la Juvi Ferraroni come racconta l’assessore allo sport Luca Zanacchi.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata